İlker Başbuğ ifade verdi

İlker Başbuğ'un Anadolu Adalet Sarayı'nda verdiği ifade 1 saat boyunca devam etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

1 SAAT SÜRDÜ

İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması işlemi, bir saat sürdü.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Partili 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.