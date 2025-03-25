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Haber Merkezi

CHP'nin çağrısıyla başlayan sokak olayları, sosyal medyada da hedef göstermeler, küfürler ve nefret söylemlerine evrildi.

Sokakta polise taş atanlar, yakıp yıkanlar, sosyal medya platformlarında da iktidara ve destekçilerine küfrediyor, aşağılıyor ve hedef gösteriyor.

Bunun en belirgin ve dikkat çeken örneği, yönetmen sıfatıyla YouTube yayınları yapan İlker Canikligil'den geldi.

X'TE YAZDIĞI KÜFÜRLER YETMEDİ

AK Partililere attığı tweet'lerle küfürler yağdıran Canikligil, hakaretlerini nefret söylemi boyutuna çıkardı.

Flu TV adlı YouTube kanalında son günlerde yaşanan toplumsal olayları değerlendirmek üzere yapılan canlı yayında Canikligil, önce AK Parti seçmenini aşağıladı sonra da korkunç çağrısını yaptı.

AK PARTİ SEÇMENİNE SINIF AŞAĞILAMASI

"Taksiye biniyorum alt sınıftan bir adam var. Herif 'Reis' diyor küçücük aklıyla... Sen hep zavallısın, hep taksicisin..." ifadeleri ile 'alt sınıf' aşağılaması yapan Canikligil'in, sık sık kahkahalarla gülmesi dikkat çekti.

İktidara yakın kesimleri sinkaflı ifadelerle hedef gösteren Canikligil, bir sinema filminde 'toplu katliam-soykırım' anlamına gelen ifade ile de haddini aştı.

KATLİAM İMASI YAPTI

"Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım." diyen Canikligil, AK Parti seçmeninin katledilmesi gerektiğini söyledi.

ORDER 66 NEDİR?

'Execute Order 66' kavramı, Star Wars filminde kullanılan bir katliam tanımı.

Filmdeki düşman taraflardan birinin, birlikte yaşadıkları farklı etnik yapılara ve kendileri gibi düşünmeyen halka eş zamanlı bir saldırı başlatmasını ve herkesi sırtından vurarak öldürmesini tanımlıyor.

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X'TE AK PARTİLİLERE KÜFÜR

Canikligil, sokak olaylarının başlamasıyla birlikte X'te kendisine hangi partiye oy verdiğini soranlara küfürle cevap vermişti.

Canikligil'in, "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar.

"ANANIZA OY VERDİM"

Oyunu kime verdin eki eke diyen AK Parti mallarına: Bundan sonra size sadece küfredeceğim. Ananıza verdim oyumu iyi mi?" paylaşımları tepki çekti.