İlker İnanoğlu'ndan babası Türker İnanoğlu'na: Vefat ettiği zaman rahatlardım zannediyordum Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babası Türker İnanoğlu için düzenlenen törende konuşurken duygusal anlar yaşayan İlker İnanoğlu, "İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türk sinemasının 87 yaşındaki duayen ismi Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için bugün ailesi ve sevenleri tarafından İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki TİM Show Center'da tören düzenlendi.

Oğlundan veda konuşması

Törene sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Ardından ünlü isimler tek tek sahneye çıkaran İnanoğlu için veda konuşması yaptı.

"Rahatlardım zannediyordum"

Oğlu oyuncu İlker İnanoğlu ise yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok sert bir babaydı. Hala çocuk gibiyim karşısında. Vefat ettiği zaman rahatlardım zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum mekanın cennet olsun."

Türker İnanoğlu'nun hayatı

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya geldi.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.

Filiz Akın'la evlendi

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yönelir ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı.

İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun, daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu. Çift daha sonra 1974 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İkinci evliliği Gülşen Bubikoğlu'yla

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'de yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden ise Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunmaktadır.