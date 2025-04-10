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Haber Merkezi

Dün Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde seremoni yapıldı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe maçından önce polis teşkilatının 180. yılı için açılan pankartı tutmayarak dikkatleri üzerine çekti.

POLİSİN KUTLAMA PANKARTINI TUTMADI

Pankartta, "İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.

Bu görüntünün ardından benzer bir durum da VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçında yaşandı.

3 VOLEYBOLCU DAHA AYNI TAVRI SERGİLEDİ

VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçından önce Zehra Güneş'in de pankartı tutmadığı, ellerini arkasına bağladığı görüldü.

Eczacıbaşı Dynavit'ten de Naz Aydemir Akyol ve Simge Aköz'ün de pankartı tutmadığı görüntülere yansıdı.

CHP'NİN BOYKOTUNA DESTEK VERENLERDEN BİRİYDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan o anlara ilişkin detaylar daha sonra ortaya çıktı.

Aydın'ın, CHP'nin başlattığı, milli ekonomiyi hedef alan boykot kampanyasına da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdiği ortaya çıktı.