İlköğretim ve liselerde karantina süresi değişti! Karantina süresi kaç gün oldu?

İlköğretim ve liselerde karantina süresi değişti! Karantina süresi kaç gün oldu?

Kovid-19 temaslısı olan ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri Sağlık Bakanlığı tarafından kısaltıldı. Peki, ilköğretim ve liselerde karantina süresi kaç gün oldu? İşte o karar...

Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalar, Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.

Güncellemede, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yakın temaslı olması durumuna değinildi. Peki ilköğretim ve liselerde karantina süresi kaç gün oldu? İşte o karar...

İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Buna göre, yakın temaslı kabul edilen ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle sonlandırılacak.

AŞISIZ VEYA TAM AŞILANMAMIŞLARIN KARANTİNA SÜRELERİ

Rehberde ayrıca aşısız veya aşı dozları tamamlanmış kişilerin yakın temaslı olması durumundaki karantina sürelerine de güncelleme geldi.

Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Herhangi bir semptom gelişmediğinde ise, PCR testi yapılmadan karantinalarının 10'uncu günde sonlandırılabilecek.