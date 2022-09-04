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    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav sonuçları ise 23 Eylül'de açıklanacak.
    • 04.09.2022 - 14:08
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    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tamamlandı.

    MEB'den yapılan açıklamaya göre, 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınav, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde, 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı.

    Sonuçlar 23 Eylül'de

    AA'nın haberine göre; sınav sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    Sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandı

    Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "2022 MEB Bursluluk Sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav sürecine Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

    81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.ü

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı #1


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