İller göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

ZİRVE ERZURUM'DA

En çok vaka görülen il, 192,28 ile Erzurum oldu. Erzurum'u İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik takip etti.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.