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İllere göre haftalık korona vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık korona vaka sayıları açıklandı

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bu hafta bir önceki haftaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.