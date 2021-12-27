İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.

Aşılama programı devam ederken yeni varyantlarla tedbirler güncellenirken vaka sayıları da dalgalanıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, her hafta olduğu gibi bu hafta da illere göre vaka ortalama sayılarını gösteren haritayı güncelledi.

Güncel harita, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 9 İL

Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Bakan Koca haritayı, "11-17 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notuyla paylatı.

Koca, ayrıca vaka yoğunluk grafiğini de paylaşarak, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan." ifadelerine yer verdi.