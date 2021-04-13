İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız."

İSTANBUL ZİRVEDE

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide;

İstanbul'da 804,97,

Ankara'da 419,06,

İzmir'de 304,07 oldu.

EN ÇOK KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

EN AZ KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.