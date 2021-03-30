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    İllere göre vakalar açıklandı

    İllere göre vakalar açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
    • AA
    • 30.03.2021 - 21:24
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 21:44
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    Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

    Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

    İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞI

    Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Vaka sayısının en yüksek olduğu yer ise 586.84 ile Samsun oldu.

    VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN 5 İL

    Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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