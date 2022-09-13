İlyas Salman hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Türk milletine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İlyas Salman'ın, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

25 Ocak 2021 tarihinde katıldığı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle mahkemelik olan oyuncu İlyas Salman hakkında karar çıktı.

Programda, "Recep Tayyip Erdoğan, bana dünyanın en büyük ödülünü verse, yanına da dağlar dolusu para koysa ben gidip, Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü o ödülü, bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten. Ama ödülü kötü kullandı." sözlerini sarf eden Salman'ın videosu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Hakkında dava açıldı

Büyük tepki çeken konuşmalarının ardından Salman hakkında dava açıldı.

Bugün görülen Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ı, avukatı temsil etti.

6 aydan 2 yıla kadar ceza istemi

Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan avukat ise süre talebinde bulundu.

Duruşma ertelendi

DHA'nın aktarımına göre; mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre verdi ve duruşmayı erteledi.

İddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, İlyas Salman’ın 25 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"Sanatçı yapısı gereği muhaliftir"

Salman, daha önce suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok.” ifadelerini kullanmıştı.