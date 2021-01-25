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- İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İlyas Salman hayatı ve biyografisi..
İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İlyas Salman hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 12:55
Banker Bilo filmiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta ismi İlyas Salman, vatandaşların araştırdığı isimlerin başında geliyor.
Katıldığı programlarda açıklamalarıyla ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen İlyas Salman'a dair bilgiler merak konusu oldu.
Türk sinemasının simge isimlerinden biri olan İlyas Salman kimdir? araştırılıyor.
İşte İlyas Salman'ın hayatı ve biyografisi..
İLYAS SALMAN KİMDİR?
14 Ocak 1948 Malatya doğumlu. İlyas Salman, Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu.
Konservatuar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı.
İlyas Salman Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Arguvan ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tip rolleri yüzünden Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.
İlyas Salman konservatuar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı.
Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır.
Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.
Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.
İLYAS SALMAN FİLMLERİ
-
1977 Çöpçüler Kralı
-
1977 Baskın
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1978 Kibar Feyzo Bilo
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1978 Sultan Bekçi Kolombo
-
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa
-
1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo
-
1980 Yedi Kocalı Hürmüz
-
1980 Talihli Amele Mehmet Ali
-
1980 Banker Bilo Bilo
-
1980 İbişo İbişo
-
1980 Beş Parasız Adam
-
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet
-
1981 Çirkinler de Sever Mazlum
-
1982 Dolap Beygiri Ali
-
1982 Çiçek Abbas Abbas
-
1983 Aptal Kahraman Şahan
-
1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim
-
1983 Şekerpare Cumali
-
1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca
-
1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa İlyas
-
1985 Uyanıklar Dünyası İlyas
-
1985 Ekmek Elden Su Gölden
-
1985 Para Babası
-
1985 Fakir Milyoner İlyas
-
1985 Sarı Öküz Parası
-
1985 Köfteci Holding
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1985 Deliye Her gün Bayram
-
1986 Sen Neymişsin Be Abi
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1986 Arap Bilo Bilo
-
1986 Karaman'ın Koyunu
-
1986 Ben Milyoner Değilim Boyacı Garip
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1986 Ava Giden Avlanır
-
1987 Aşk Peşinde İlyas
-
1987 Gönlü Bol
-
1988 Keklik Ali
-
1988 Aptal Aşık
-
1989 Afacan
-
1989 Kınalı Hanzo İlyas
-
1990 Aile Bağları Deli Fişek
-
1990 Zavallı Ali
-
1992 Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes Bayram Ünal
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1993 Kızlar Sınıfı
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1994 Sarhoş
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1994 Talihsiz Bilo
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1994 Yoksa Yaşlandım mı?
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1995 Naylon Karı
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1995 Antika Kabadayı
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1995 Karımı Aldatamam
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1995 Tek Ayaklı Kuşlar
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1995 Rambo Ramiz
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1997 Yasemince
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1997 Tatil Belası
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1998 Gülerken Ağladık
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2001 Fakiro
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2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
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2003 Güneş de Karanlığa Düşer
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2006 Sis ve Gece Cuma
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2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu
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2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri
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2010 Akasya Durağı Maho Ağa
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2012 Lal Gece