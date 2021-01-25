İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında, nereli? İlyas Salman hayatı ve biyografisi..

Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman, zaman zaman yaptığı açıklamar nedeniyle gündeme geliyor. Türk sinemasının tanınan yüzü İlyas Salman kimdir, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu.

Banker Bilo filmiyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta ismi İlyas Salman, vatandaşların araştırdığı isimlerin başında geliyor.

Katıldığı programlarda açıklamalarıyla ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen İlyas Salman'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Türk sinemasının simge isimlerinden biri olan İlyas Salman kimdir? araştırılıyor.

İşte İlyas Salman'ın hayatı ve biyografisi..

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Ocak 1948 Malatya doğumlu. İlyas Salman, Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu.



Konservatuar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı.



İlyas Salman Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Arguvan ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tip rolleri yüzünden Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

İlyas Salman konservatuar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır.

Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

İLYAS SALMAN FİLMLERİ