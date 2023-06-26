İmam hatip mezunu Suriyeli öğrenci, LGS'de tam puan aldı Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenimini tamamlayan Danya Abdo, LGS sınavında 500 tam puana erişerek gururlandırdı.

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1 milyondan fazla öğrenci, liseli olabilmek için 4 Haziran günü ter döktü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanını atlatan öğrenciler, şimdi de istedikleri okula yerleşmek için tercih yapma aşamasına geçti.

Türkiye genelinde LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana erişen toplam 562 öğrenci bulunuyor.

Bu öğrencilerden biri de Suriyeli Danya Abdo.

Suriyeli öğrenci tam puan aldı

İstanbul Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören Danya, sınavdaki tüm sorulara doğru cevap verdi.

İmam hatip okullarında gördüğü öğrenim ile başarısını katlayan Danya, ailesi gururlandırdı.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Twitter hesabından Danya Abdo'nun başarısını kutladı.

Bir diğer yandan, Türkiye'deki imam hatip ortaokullarında öğrenim görerek lise sınavına katılan öğrencilerden 47'si 500 tam puan aldı.