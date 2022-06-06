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İmam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik
Bursa'daki bir imam hatip okulunda ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
- 06.06.2022 - 11:32
- Güncelleme : 06.06.2022 - 12:09
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu, dansöz görüntüleriyle gündemde.
İddialara göre geçtiğimiz ay, okulda 'gelir elde etme' amacıyla bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ise piste dansöz çıkarıldı.
Tepki yağdı
Okul aile birliği tarafından hazırlandığı öne sürülen etkinlikten görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
Kısa sürede yayılan paylaşımlar tepkileri de peşinde getirdi.
Bursa'da imam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik