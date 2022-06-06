Petrol
120.1
0.32%
Euro
17.8642
1.52%
Dolar
16.5821
1.02%
Altın
987.37
1.04%
Borsa
2646
1.74%
Bitcoin
520.959
5.93%
BTXN Coin
11.82
-10.59%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    İmam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik

    İmam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik

    Bursa'daki bir imam hatip okulunda ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
    • 06.06.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu, dansöz görüntüleriyle gündemde.

    İddialara göre geçtiğimiz ay, okulda 'gelir elde etme' amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

    Etkinlik kapsamında ise piste dansöz çıkarıldı.

    Tepki yağdı

    Okul aile birliği tarafından hazırlandığı öne sürülen etkinlikten görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

    Kısa sürede yayılan paylaşımlar tepkileri de peşinde getirdi.

    Bursa'da imam hatip okulunda 'dansözlü' etkinlik

    İmam hatip okulunda dansözlü etkinlik #1

    İmam hatip okulunda dansözlü etkinlik #2

    İmam hatip okulunda dansözlü etkinlik #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
    Gündem

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

    Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli
    Dünya

    Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli

    Görüş Bildir