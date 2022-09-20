İmam hatip raporu açıklandı: Okul artıyor, öğrenci azalıyor

Türkiye’nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları çalışması, imam hatip okullarının sayısının tüm okullar arasında yüzde 13,49’luk bir orana sahip olduğunu ortaya koydu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, düzenlenen toplantıda Türkiye’nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporunu açıkladı.

Toplantıya, medya kuruluşlarının yöneticileri ve köşe yazarları da katıldı.

İmam hatip okullarına ilişkin verilerin sunulduğu toplantıda, doğru bilinen yanlışlar da düzeltildi.

İmam hatiplerin oranı

Türkiye genelindeki imam hatip okullarına ilişkin sayısal verilerin aktarıldığı rapora göre, imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı 13,49.

Tüm ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki imam hatip öğrencisi oranları da lisede 10,34; ortaokulda ise 13,87.

Ülkeye değer katan okullar

Programın açılış konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının 100 yılı aşkın büyük bir müktesebata sahip köklü okullar olduğunu belirterek “Burada, Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerinden derlediğimiz, imam hatiplerin fotoğrafını çeken bir sunum yapacağız.” dedi.

Bugün tamamen algı üzerine dayalı cümlelerin kurulduğuna şahitlik ettiklerini belirten Ceylan, “İmam hatip okulları ülkemizde yer alan okul türlerinden biridir, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Kitaplarını Milli Eğitim’in belirlediği, müfredatını onayladığı, öğretmenlerini belirlediği okullardır.” ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarını, ülkeye katma değer üreten gençlerin yetiştiği okullar olarak görmek gerektiğini kaydeden Ceylan, “Okullarımız hakkında gizli saklı bir bilginin olmadığını, her şeyin somut ve şeffaf olduğunu sayısal verilerle ortaya koyacağız. Algıyla olgu arasındaki açıklığın çok fazla olduğu bir noktadayız, sayısal veriler ve sahanın gerçeklerini paylaşmak istedik.” diye konuştu.

Toplumun tümü için bir değer

İmam hatip modelinin aydın Müslümanlar yetiştirmeyi amaçladığının da altını çizen Erdoğan sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

"Bu toplumda, bu ülkede çocuklarının dinini öğrenerek yetişmesini isteyen aileler olduğu müddetçe bizim bu modeli yaşatmamız, korumamız, kollamamız gerekli. Yakın dönemde yaşadığımız bir FETÖ hadisesi var, aslında bu tür din istismarı üzerinden krizlerin çözümünün de imam hatiplerde olduğunu görüyoruz. Çünkü dinimizin doğru öğretilmesi, doğru uygulanması imam hatiplerle mümkün oluyor, din istismarına alan bırakmıyor. Biz bu modeli diğer İslam ülkelerine, dünyanın başka bölgelerine anlatmak yerine kendi içimizde haksızlık ediyoruz. İmam hatipler toplumun tümü için bir değerdir. Yanlış din anlayışına karşı, insanları teröre, şiddete iten anlayışları da bitirmek için bizim imam hatiplere ihtiyacımız var."





10 liseliden 1’i imam hatipte

Açılış konuşmalarının ardından çalışmayı açıklayan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, imam hatip okullarının tarihçesini anlattıktan sonra Verilerle İmam Hatip Okulları sunumunu yaptı.

2022 verilerine göre Türkiye’deki tüm okulların sayısı 32 bin 702 iken imam hatip okullarının sayısı bina olarak 4 bin 413.

Bu rakamın genele oranı ise yüzde 13,49’a tekabül ediyor.

Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344.

İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630.

Bu rakamın genele oranı 10,34.

İHL öğrencilerinin yıllara göre sayısına bakıldığında 1996 yılında 188 bin 896 öğrenci, 2004 yılında 84 bin 898 öğrenci, 2022 yılında da 514 bin 630 öğrenci bu okullarda eğitim alıyor.

28 Şubat’ta oran 2,37’ye düştü

İmam hatip lisesi öğrencilerinin yıllara göre oranlarına bakıldığında da büyük bir artış yok, hatta 25 yıl önceki rakamların bile gerisinde.

1996 yılında imam hatip lisesi öğrencilerinin tüm lise öğrencilerine oranı 10,88. Bu oran 28 Şubat dönemi katsayı uygulaması ve imam hatip ortaokullarının kapatılmasından sonra her geçen yıl gerileyerek 2004 yılında 2,37’ye kadar düşüyor.

Oran, katsayı adaletsizliği ortadan kalktıktan sonra 2012’de 7,02’ye ardından da imam hatip ortaokulların yeniden açılmasıyla birlikte 2013 yılında 9,52’ye çıkıyor.

Son 8 yılda ise 0,8’lik bir hareketlilik mevcut.

Yıllara göre imam hatip okullarının sayısı

İmam hatip liselerinin yıllara göre sayıları da şöyle:

1996 yılında 434 okul, 2004 yılında 442 okul ve 2022 yılında 1.693 okul.

10 yılda yeniden toparladı

İmam hatip ortaokullarında da rakamlar ve oranlar açısından imam hatip liselerine benzer bir durum yaşanıyor.

Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124.

İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı, 710 bin 264.

İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13,87.

Kesintisiz temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte tamamen kapatılan okulların 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında tekrar açılmasıyla birlikte öğrenci oranı ilk yıl 1,81 oldu. 2016 yılında 10,75’e çıktı, 2022 yılında ise 13,87 oldu.

İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin yıllara göre sayıları şöyle: 1997 yılında 318 bin 175, 2013 yılında 94 bin 467, 2022 yılında 710 bin 264.

Okul sayıları da benzer bir yükselişle devam etti: 1997 yılı 594 okul, 2013 yılında 1.131 okul ve 2022 yılında 3 bin 451 okul.

10 dil, 8 ayrı bölüm

İmam hatip proje liselerinin 2014 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte imam hatip liselerinde program çeşitliliğine gidildi.

Bu çerçevede liselerde 8 ayrı program uygulanıyor, çeşitli alanlara ilgi ve yeteneği olan gençler bu bölümleri tercih edebiliyor.

İmam hatiplerde dil, hafızlık, sanat, spor, musiki, teknoloji, lahiyat bölümleri yer alıyor.

İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca olmak üzere 10 ayrı dilde hazırlık sınıfının bulunduğu 48 okul mevcut.

Proje imam hatip liseleri merkezi sınav ve özel yetenek sınavıyla öğrencilerini belirliyor.

105 ülkenin genci bu okullarda

Hafızlık Pekiştirme Programı uygulayan Hafızlık Proje İmam Hatip Liselerinin sayısı 58.

Bu okullara gençler, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra kayıt olabiliyor. Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı uygulayan sanat bölümlerinin yer aldığı 14 okula öğrenciler özel yetenek sınavıyla kabul ediliyor.

Spor Programı uygulayan 8 okul, Musiki Programı uygulayan 12 okul mevcut. 17 uluslararası imam hatip lisesinde dünyanın 105 ülkesinden gençler Türkiye’den arkadaşlarıyla birlikte eğitim görüyor.

Teknoloji ağırlıklı imam hatip liselerinin sayısı ve ilahiyat ağırlıklı eğitim veren imam hatip liselerinin sayısı 2.

Fen liseleriyle eşit müfredat

İmam hatip liselerinin müfredatında İslami ilimler yüzde 30 oranında, fen ve sosyal bilimler ise yüzde 70 oranında yer alıyor.

Yani, imam hatip lisesi öğrencileri Anadolu ve fen liseleriyle aynı dersleri, aynı saatlerde alırken üzerine İslami ilimler alanındaki dersleri görüyor.

Bu çerçevede eğitim alan imam hatip lisesi öğrencileri YKS sınavlarında da önemli başarılara imza atıyor. 2020 YKS’de ilk 100’de 27, ilk 1.000’de 279 öğrenci yer alırken bu rakam 2021’de ilk 100’de 42, ilk 1.000’de 387 şeklinde gerçekleşti.

2022 YKS’de ise imam hatip lisesi öğrencileri ilk 100’de 57, ilk 1.000’de 436 dereceyle varlık gösterdi.

Rakamlarla imam hatip okulları

Tüm okullar

Tüm Ortaokul ve Lise Sayısı: 32.702

Tüm İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Sayısı: 4.413

İHL’lerin tüm okullar içindeki oranı: 13,49

İmam hatip liseleri

Tüm Liseler Öğrenci Sayısı: 4.977.344

İHL Öğrenci Sayısı: 514.630

İHL öğrencilerinin tüm liseli öğrenciler içindeki oranı: 10,34

*İHL öğrencilerinin tüm lise öğrencileri içinde yıllara göre oranı

1996: 10,88

2004: 2,37

2022: 10,34

*İHL öğrencilerinin yıllara göre sayısı

1996: 188.896

2004: 84.898

2022: 514.630

*İHL okullarının yıllara göre sayıları

1996: 434 2004: 442

2022: 1.693

İmam hatip ortaokulları

Tüm Ortaokul Öğrenci Sayısı: 5.121.124

İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci Sayısı: 710.264

İHO öğrencilerinin tüm ortaokul öğrencileri içindeki oranı: 13,87

*İHO öğrencilerinin tüm ortaokul öğrencileri içinde yıllara göre oranı

2012: 0

2016: 10,75

2022: 13,87

*İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin yıllara göre sayıları:

1997: 318.175

2013: 94.467

2022: 710.264

*İmam hatip ortaokullarının yıllara göre sayıları:

1997: 594 2013: 1.131 2022: 3.451

İmam hatip okullarında program çeşitliliği

*DİL: 10 dil (İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca), 48 okul.

*HAFIZLIK: Hafızlık Pekiştirme Programı uygulayan imam hatip liseleri, 58 okul.

*SANAT: Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı uygulayan imam hatip liseleri, 14 okul. *SPOR: Spor Programı uygulayan imam hatip liseleri, 8 okul.

*MUSİKİ: Musiki Programı uygulayan imam hatip liseleri, 12 okul.

*ULUSLARARASI: Uluslararası imam hatip liseleri, 17 okul.

*TEKNOLOJİ: Teknoloji ağırlıklı imam hatip liseleri, 2 okul.

*İLAHİYAT: İlahiyat ağırlıklı imam hatip programı, 2 okul.

*DİL İHO: Yoğunlaştırılmış dil programı uygulayan ortaokullar, 454 okul.

*HAFIZLIK İHO: Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı uygulayan ortaokullar, 195 okul.

İmam hatip liselerinin haftalık ders çizelgesine göre ders dağılımı

İslami İlimler: Yüzde 30

Fen ve Sosyal Bilimler: Yüzde 70

YKS başarıları

2020 YILI İlk 100: 27 derece

İlk 1.000: 279 derece

İlk 10.000: 2.392 derece

2021 YILI İlk 100: 42 derece

İlk 1.000: 387 derece

İlk 10.000: 3.138 derece

2022 YILI İlk 100: 57 derece

İlk 1.000: 436 derece

İlk 10.000: 3.567 derece

Teknofest başarıları