İmam hatip sözleriyle tepki çeken Gülşen'in ifadesi

İmam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Gülşen ifadesinde, söz konusu sözlerin arkadaşları ile arasında bir şaka olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcının Gülşen'in bir konserinde kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadeleri nedeniyle gündemde.

Büyük tepki çeken ünlü şarkıcı gün içinde gözaltına alındı.

Tutuklama talep edildi

Gülşen savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Gülşen'in verdiği ifadede detaylar ortaya çıktı.

"Aramızda aptal, salak sapık olarak şakalaşırız"

Suçlamaları reddeden Gülşen, ifadesinde şu şekilde konuştu:

"Benim kadromda klavye müzisyeni olarak çalışan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır.

Bu diyalog konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır.

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"Seni imam taşısın"

Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir.

Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

"Atılı suçlamaları kabul etmiyorum"



Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum.

Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”