İmam Taşçıer, Meclis'te Kürtçe konuşma yaptı

Kürtçe'nin resmi dil olması gerektiğini savunan HDP'li İmam Taşçıer, Türkçenin anlaşılmadığı için hutbelerin de Kürtçe okunması yönünde çağrı yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Taşçıer'in gündemi Kürtçeydi.

Konuşmasına Kürtçe başlayan İmam Taşçıer, 21 Şubat'ın Dünya Anadil Günü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de Kürtçe'nin resmi dil olması gerektiğini söyledi.

"TÜRKÇEYİ ANLAMIYORLAR"

"Türkiye'de yaşayan 25 milyon Kürt, benim Kürtçe konuşmamı anladılar ama Türkiye'de yaşayan 25 milyon Kürt'ün hepsi şu Meclis'te konuşulan Türkçeyi tam olarak anlayamıyorlar." diyen İmam Taşçıer, Kürtçe'nin resmi ve eğitim dili olmasını istedi.

HDP'li vekil, bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kürtçe hutbeler okutması gerektiğini sözlerine ekledi.

İmam Taşçıer, Kürtçe yaptığı konuşmayla ilgili ise, şunları söyledi:

"Meclis tutanaklarına x diye geçecek. Ben şunu dedim, Türkçesini söylüyorum: ‘21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nü kutluyorum. Talebim, Kürtçenin de resmî dil ve eğitim dili olmasıdır."