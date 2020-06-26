İmamoğlu: Bu bir israf değildir

İmamoğlu: Bu bir israf değildir

İBB Başkanı İmamoğlu, belediyenin Fatih tablosuna 7,9 milyon lira ödemesinin israf olmadığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan ve İtalyan ressam Bentile Bellini'nin elinden çıkan son portresi, Londra’da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 7,9 milyon liraya satın alınmıştı.

İSRAF TARTIŞMALARI

İBB Başkanı İmamoğlu, tablonun satın alındığını Twitter üzerinden duyurduktan hemen sonra olay Türkiye gündemine oturdu ve tabloya ödenen 7,9 milyon liranın israf olup olmadığı tartışmaları başladı.

İmamoğlu: Bu bir israf değildir VİDEO

"İSRAF DEĞİLDİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tablonun satın alınmasının israf olduğu eleştirilerine yanıt verdi.

Satın almanın israf olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Bu bir israf değildir. Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olması gerekli olduğunu bildiğim bir eserin, dünya çapında bir müzayede ortamındaki satışına katıldık ve aldık." ifadelerini kullandı.

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