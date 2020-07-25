İmamoğlu, CHP Kurultayı'nı değerlendirdi

İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olduğunu ancak etrafından iyi bir yönetim olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Bilkent Odeon'da basın mensuplarını ziyaret etti.

Kurultayla ilgili değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, “Bu kurultay Türkiye'nin geleceği için çok önemli.” dedi.

“CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak.” diyen İmamoğlu, kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya cevap verdi.

"ETRAFINI İYİ BİR YÖNETİMLE..."

İBB Başkanı, “Bizim Genel Başkanımızın çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler, dolayısıyla. Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

“HİÇBİR PARTİ İÇİN TEK BAŞINA BİR İKTİDAR SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sorumluluk çemberinin büyük olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı. Türkiye siyasetinin ya da bugünkü rejimin öngördüğü biçimle baktığımızda hiçbir parti için tek başına bir iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı, uzlaşmacı bir anlayışla kurultayı düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Bu bizim ideolojik sapmamız anlamına asla gelmiyor, zaten CHP'nin ideolojisi hem evrensel değerlere çok kıymet verir hem de Türkiye'de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur. Bu ittifak büyük bir ittifak olmalı.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine ise “Hayırlısı olsun.” yanıtını verdi.