İmamoğlu destekçileri kongre salonunu Atatürk sloganlarıyla inletti

CHP’de sabah saatlerinden bu yana hareketli anlar yaşanıyor.
Haliç Kongre Merkezi’nde CHP İstanbul İl Kongresi düzenlendi.
Kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu yedekleri ile kurultay delegeleri belirlenecek.
İl başkanlığı için, Özgür Çelik ve Cemal Canpolat yarışacak.
Bir diğer yandan kongrenin, 4-5 Kasım’da yapılması beklenen kurultay açısından önem taşıdığı da biliniyor.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu destekçileri taraflarına çekildi
Kongre merkezinde Kılıçdaroğlu destekçileri ve İmamoğlu destekçileri yerini aldı. Aynı zamanda değişimcilerin adayı olarak ise Özgür Çelik gösteriliyor.
Kongre esnasında salonun üst tarafına Ekrem İmamoğlu destekçileri, alt tarafına da Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri geçti.
Sloganlar yükseldi
İmamoğlu’nun konuşması esnasında ise sloganlar yükseldi.
Tüm salon “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” cümleleriyle yankılanırken, İmamoğlu yandaşları duvarlara vurarak tempo tuttu.
Aynı zamanda Atatürk sloganları atılırken, tesettürlü bir kadının coşkusu da dikkat çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış