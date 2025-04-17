İmamoğlu eylemlerine katılan öğrencilerin yurttan atıldığı iddiası yalanlandı

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Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında suçlu bulunup tutuklanmasının ardından CHP ve bazı marjinal gruplar sokağa çıkma çağrısında bulundu.

19 Mart tarihinden itibaren sokaklarda olay çıkaran marjinal gruplar, öğrencileri de eylem ve protesto yapmaya teşvik etti.

Protesto sürecinde ve sonrasında bazı medya organları, eylemlere katılan öğrencilerin kaldıkları devlet yurtlarından atıldığı haberlerini servis etti.

İDDİALAR YALANLANDI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), ayyuka çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

KYK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor’ iddialarının doğru olmadığı vurgulandı.

"ÖĞRENCİLER KENDİ İSTEKLERİYLE KAYITLARINI SİLDİRDİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında 992 bin kişilik kapasitenin bulunduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu yurtlardan herhangi birinde protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır.

Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3'ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir."