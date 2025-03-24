İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturma gündemdeki yerini koruyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İmamoğlu destekçileri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklardaki protestolarını sürdürüyor.
ŞEHZADE CAMİİ'DE İÇKİ İÇTİLER
Saraçhane'de toplanan eylemcilerin Ramazan ayında yaptıkları davranış büyük tepki topladı.
İstanbul'da bulunan tarihi Şehzade Camii'nin duvarlarında içki içildiği ana ait görüntüler gündeme düştü. Camiinin avlusunda da bira kutularının yerlere saçıldığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine birçok kişi duruma tepki gösterdi.
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