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İmamoğlu için sokağa çıkan eylemciler, camii duvarında içki içti

İmamoğlu için sokağa çıkan eylemciler, camii duvarında içki içti Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de protestolarına devam eden eylemcilerden bir grubun, Şehzade Camii’nin duvarlarında içki içtiği görüldü. Camiinin avlusuna atılan bira kutuları da kameraya yansıdı.