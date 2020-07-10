İmamoğlu: İstanbul'da havai fişek uygulaması bitmiştir

Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuşan İBB Başkanı, “Biz, İstanbul’da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya Hendek’te gerçekleşen patlamalar ve ardından yaşanan facialar sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak." dedi.

"HAVAİ FİŞEK KULLANMAYACAĞIZ"

İstanbul için havai fişek uygulamasının bittiğini dile getiren İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız." diye konuştu.

"VALİMİZ BİZİMLE FARKLI GÖRÜŞTE OLMAZ"

Farklı yöntem aradıklarını dile getiren İmamoğlu, "Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Keşke orada bir tek canımız hayatını kaybetmeseydi. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.