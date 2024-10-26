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İmamoğlu, kendisine tepki gösteren bir kişiye öpücükle yanıt verdi

İmamoğlu, kendisine tepki gösteren bir kişiye öpücükle yanıt verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO'da kendisine tepki gösteren bir vatandaşa öpücükler gönderdi.