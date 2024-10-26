Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO'ya katıldı.
İmamoğlu, SAHA EXPO'da TUSAŞ standını da ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu, standları gezerken bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği sırada vatandaşlardan biri tepki gösterdi.
ÖPÜCÜKLERLE YANIT VERDİ
İmamoğlu'na tepki gösteren şahıs, "Daha düne kadar Abdullah Zeydan’la yan yanaydınız." ifadelerini kullandı.
Gelen tepkinin ardından İmamoğlu, vatandaşa öpücükler yollayarak cevap verdi.
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