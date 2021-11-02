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    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu

    Ekrem İmamoğlu, metroda internet bağlantısının tanıtımını yapmak için canlı yayın başlattı. Metronun içinden başlatılan yayın, kısa bir süre sonra bağlantı yetersizliği sebebiyle kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 22:56
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    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan, ''Artık metroda internet var'' başlığı altında canlı yayın başlattı.

    CANLI YAYINDA BAĞLANTI KOPTU

    İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu.

    İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu #1

    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu #2

    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu #3

    İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu #4

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