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İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu

İmamoğlu, metroda internet var yayını yaparken bağlantı koptu

Ekrem İmamoğlu, metroda internet bağlantısının tanıtımını yapmak için canlı yayın başlattı. Metronun içinden başlatılan yayın, kısa bir süre sonra bağlantı yetersizliği sebebiyle kesildi.