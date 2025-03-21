İmamoğlu protestocuları, CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın aracına saldırdı

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması var.

Toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilen, 87 kişinin yakalandığı soruşturma titizlikle sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü lideri suçlamasıyla CHP sokağa döküldü.

ODTÜ'DE İMAMOĞLU PROTESTOLARI

İstanbul'da İBB binasının bulunduğu Saraçhane, Ankara'da ise ODTÜ, protestoların merkezi oldu.

ODTÜ'de protesto düzenleyen grup polise saldırdı.

Biber gazı ve TOMA'larla müdahale edilen grubun imdadına CHP'li vekiller koştu.

CHP'Lİ VEKİLİN ARACINA SALDIRDILAR: KORKAK

Protestocular ise farkında olmadan kendileri için bölgeye gelen CHP'li vekillere saldırdı.

Bir grup ODTÜ'lü, protestolara destek için gelen CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın makam aracınn,ı AK Partili birine ait olduğunu düşündü.

Araca saldıran grup, bagaj kapağına da 'Korkak' yazdı.