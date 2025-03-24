İmamoğlu protestocuları, Şehzade Camii'ndeki mezarlıklara saldırdı

Haber Merkezi

CHP'nin yolsuzlukları gün yüzüne çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İmamoğlu'nun ayrıca görevden alındığı gelişmenin ardından CHP'lilerin adresi yine Saraçhane'ydi.

CAMİ DUVARINDA İÇKİ İÇTİLER

CHP'lilerin İmamoğlu protestosunda yine saygısızlık, polise saldırı ve provokasyon vardı.

Saygısızlar Saraçhane'deki Şehzade Camii'nin avlu duvarlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını içki içerek dinledi.

Bir grup provokasyoncu ise caminin haziresindeki tarihi mezarları hedef aldı.

TARİHİ MEZAR TAŞLARINI PARÇALADILAR

Vandallar yüzlerce yıllık mezar taşlarını kırdı, paramparça etti.

Parçalanan mezar taşlarının son hali sosyal medyaya yansıdı.

Görüntü ve yaşananlar büyük tepki çekti.