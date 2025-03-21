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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolsuzluklarına karşı başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında terör ve yolsuzluk iddiası ve örgüt lideri suçlamalarıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP sokakta.

Protestoların adresi ise İBB binasının bulunduğu Saraçhane.

PROTESTOCULARIN POLİSİ TAHRİK ÇABASI

Burada toplanan protestocularla polis arasında zaman zaman gerilim yaşanırken CHP'li grup, polisi tahrik için elinden geleni yaptı.

TEKE TEK TEKLİFİNİ DUYUNCA ÖNE ATILDI

Polise taşlarla saldıran grup, bir ara çevik kuvvet timinin başındaki komisere 'teke tek' dövüş teklifi yaptı.

PROTESTOCULARIN GERİ ADIMI

Komiserin 'tamam' diyerek öne atılması ile bir anda alan alevlenirken teklifi yapan protestocular, geri adım atmak zorunda kaldı.

O anlarda kameralar kayıttaydı. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.