İmamoğlu protestolarında 16 polis yaralandı, 53 kişiye işlem yapıldı

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik Terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte sokaklar hareketlendi.

CHP'nin partilileri sokağa çağırmasıyla polisle göstericiler karşı karşıya geldi.

Bir yandan da sosyal medyada büyük bir provokasyon var.

Tüm bunlara karğı emniyet görevde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, provokasyon yapan 54 sosyal medya kullanıcısının yakalandığını, İmamoğlu protestolarında 16 polisin yaralandığını ve 53 kişiye işlem yapıldığını duyurdu.

54 PROVOKATÖR YAKALANDI

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

53 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

16 POLİS YAKALANDI

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."