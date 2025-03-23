İmamoğlu protestolarında 323 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla marjinal gruplar sokağa davet ediliyor.

323 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Ali Yerlikaya, bir diğer paylaşımında da Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum; milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.