İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 59 öğrenci hakkında tahliye kararı

ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası süreç işliyor...

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanırken, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan, polise saldıran ve tutuklananlarla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

59 GENÇ HAKKINDA DAHA TAHLİYE KARARI

Bugünse tensip incelemesi yapan İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de bulunuyor.

MAHKEME KARARI

Mahkemenin kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

102 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün yaşanan gelişmede, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan ve burada polise de saldıran, 102 genç hakkında tahliye kararı verdi. 25 kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de bulunuyor.

Dün akşam da 25 genç hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son 24 saatte 127 protestocu cezaevinden tahliye edilmiş oldu.

20 AYRI SORUŞTURMADA 829 ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.

Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.