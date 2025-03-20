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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Süreç devam ederken İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 106 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin ise yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, elde ettiği bilgileri paylaştı.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ EN SON ALINACAK

Örgütlü suçlarda olağan olan şekilde İmamoğlu’nun dosyada örgüt lideri olarak suçlandığı için en son ifadesinin alınacağını bilgisini veren Tosunoğlu, “4 gün gözaltı süresi olacak. Bu sirede sorular tek tek kendilerine yöneltilecek. Bunlara cevaplar verilebilir, susma hakkı kullanılabilir, savcılıkta ifade verilebilir…” dedi.

OPERASYONA 600 POLİS KATILDI

Gizli bir operasyon yürütüldüğünü belirten Tosunoğlu'nun verdiği bilgilere göre operasyonda 600 polis görev aldı.

POLİSLER KİMİ GÖZALTINA ALACAKLARINI BİLMİYORDU

Operasyona katılan polisler kimi gözaltına alacaklarını bilmiyordu. Polislere sarı zarflar verilid. Zarflarda gözaltına alınacakların ismi yazıyordu.

Adreslere gidildiğinde o zarflar açıldı ve muhataplarına gözaltına alınma nedenleri okundu.

İmamoğlu'na da aynı uygulama gerçekleştirildi.

İmamoğlu evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yanında Cerrahpaşa Hastahanesi'ne bağlı bir bölümde sağlık kontrolünden geçirildi.