İmamoğlu ve Özel'in hedef aldığı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: Tavrım net! DEM Parti ile ittifakı desteklemesi nedeniyle hem Özgür Özel'den hem de Ekrem İmamoğlu'ndan tepki alan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim" sözlerini tekrarladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

CHP'de yeni bir kriz ortaya çıktı.

Genel seçimden bu yana devam eden parti içindeki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

Yerel seçimde DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak kuran, il ve ilçe pazarlıkları yapan CHP'ye, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan destek gelmedi.

İttifakı karıştıran açıklama

Burcu Köksal, belediyeyi kazandıktan sonra makamının kapılarını DEM Parti hariç tüm partilere sonuna kadar açacağını söyledi.

Bunun üzerine hem parti karıştı hem ittifak...

İmamoğlu ve Özel'den art arda açıklama

Hemen ardından ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'sürçü lisan' açıklaması geldi.

Bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Köksal'a isim vermeden kendisine başka parti bulmasını söyledi.

"Belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim"

Konu gündemdeki yerini korurken Köksal, partisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

DEM Parti krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Köksal, sözlerinin cımbızlandığını kaydederek şöyle konuştu:

“Tüm seçim dönemlerinde partimize ve partilerimize dönük yalan, sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AK Parti, bu kez Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'terörle iş birliği yapıyor', 'PKK'lılara işe alacak' propagandası yapmaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı vatansever memleketimde yalanlardan oluşan bu söylemle prim kazanmaya çalışanlara karşı toplu olarak cevap verdim. Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AK Parti'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim.

"Tavrım nettir"

Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR Partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır."

“Ben bu partinin bir evladıyım”

Genel Başkan Özgür Özel ile karşı karşıya geldiği gibi söylemlerin doğru olmadığını söyleyen Köksal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımızın söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisar'ımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. 'Genel başkanla karşı karşıya geldi', 'yan yattı çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan insanların yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkımızı kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı, vatanın birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün korunmasının en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz.

Ben bu partinin bir evladıyım, Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayıyım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan Sayın Genel Başkanımız tarafından liderliği yapılan Milli Takım gol atınca ayağa kalkanların, Filenin Sultanları kazandığında gözyaşı dökenlerin oluşturduğu, Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuracağımızı ve büyüteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)