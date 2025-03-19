Türkiye siyasetinde gündem Ekrem İmamoğlu..
İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması sonrası CHP'de protesto gösterileri sürüyor..
Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü.
POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü.
Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı.
CHP'Lİ BAŞKANDAN POLİSE SALDIRI
Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelenerek sinirlerine hakim olamadı..
"AHLAKSIZ ADAM NİYE SIKIYORSUN"
Polislere saldıran Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü.
Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı..
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış