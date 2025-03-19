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İmamoğlu'na destek yürüyüşünde CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den polise saldırı

İmamoğlu'na destek yürüyüşünde CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den polise saldırı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü için Muğla Adliyesi önünde toplanan partililer ile polis arasında gergin anlar.. Protestocu gruba müdahale eden polise saldıran CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" dedi.