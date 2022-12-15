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    İmamoğlu'na verilen ceza istinafa götürülecek

    İmamoğlu'na verilen ceza istinafa götürülecek

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı davada Savcı Furkan Okudan, İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını istinafa götürecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 23:31
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 23:43
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçtiğimiz gün verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı kamuoyunun gündemine oturdu.

    Ceza sonrası ise muhalefet kanadından 6'lı masa, Saraçhane’de İmamoğlu'na Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor adlı miting düzenledi.

    6'lı masa liderleri burada İmamoğlu'na destek konuşmaları yaptı.

    İmamoğlu hakkındaki kesin karar ise, istinaf mahkemesince verilecek..

    Hapis cezası kararı yetersiz bulundu

    Yaşanan gelişmelerden sonra savcı Furkan Okudan'ın İmamoğlu için 2 yıl 7 ay hapis cezası kararının yetersiz bulunduğu ve istinafa götüreceği belirtildi.

    Savcı istinafa götürecek

    Savcı Furkan Okudan, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, söz konusu mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceği açıklandı.

    Savcı Okudan ayrıca yıllık izne ayrılacağını bu nedenle gerekçeli kararın hızlı bir şekilde kendilerine tebliğ edilmesini istedi.

    İmamoğlu na verilen ceza istinafa götürülecek #1

    "Verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş"

    Murat Ongun da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Ongun yaptığı paylaşımda, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu na verilen ceza istinafa götürülecek #2


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