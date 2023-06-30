İmamoğlu'ndan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye Su markasının adını değiştirdi...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir skandal daha…

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 125 yıllık geçmişi bulunan Hamidiye Su markasında tepki çeken bir düzenlemeye gitti.

İmamoğlu, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid’e dayanan ve adını Abdülhamid’den alan Hamidiye Su markasının adını değiştirdi.

Düzenlenen ambalajda, Hamidiye yazısı artık HMD olarak kullanılmaya başlandı.

Sosyal medyada oldukça tepki çeken düzenleme, İmamoğlu’nun “Abdülhamid hazımsızlığı” olarak yorumlandı.

Hemen ardından siyasi isimlerden de paylaşım geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı “hürmetsizlik” olarak nitelendirdi.

Türkmen şu ifadeleri kaydetti;

Hamidiye Kaynak Suları, sadece bir marka değil, Sultan II.Abdülhamid Han’ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değerdir.



Adını “HMD” yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir.



Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın!