İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayan Bülent Kerimoğlu'nun gizli fotoğrafı paylaşıldı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Twitter hesabı, Kerimoğlu'nun birkaç kadınla olduğu fotoğrafı sosyal medyaya servis etti.

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Türkiye büyük seçimleri geride bırakırken kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaybeden de Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçimlerin hemen ardından muhalefet kanadında isyan bayrakları çekildi.

Yenilgi üstüne yenilgi elde eden Kemal Kılıçdaroğlu için istifa yankıları sürerken, CHP her geçen gün bir başka kaos yaşıyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı medaya sızdırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun istifasından yana olan İmamoğlu'nun gizli görüşmesi partide adeta iç savaşa neden olurken, ipler gün geçtikçe geriliyor.

Bir yanda İmamoğlu'nu ihanetle suçlayanlar, bir yanda savunanlar...

Gözden Kaçmasın Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Haberin Detayları

İmamoğlu sadakatsizlikle suçlandı

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, olayın ardından ilk kez dün belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

Toplantı sırasında öne çıkan olaylardan biri de CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, İmamoğlu çıkışı oldu.

Bülent Kerimoğlu, toplantı esnasında İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayarak darbeci ilan etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ve Kerimoğlu krizini ele alarak detayları aktardı.

"Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır"

Saymaz'ın yazısına göre Kerimoğlu bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu’nu hedef alarak şöyle dedi;

Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında “ben cumhurbaşkanı adayı değilim” demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım.

"Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun, gelmiş burada konuşuyorsun"

İmamoğlu sataşma üzerine oturduğu yerden şu karşılığı verdi;

Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy’de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun.

CHP'de hararetlenen kaset savaşları, bu olayın üzerine iyice harlandı...

Bülent Kerimoğlu'nun fotoğrafı medyaya servis edildi

Kerimoğlu'nun bu tepkisi üzerine, Ekrem İmamoğlu'na yakın medya harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen bir Twitter hesabı, Bülent Kerimoğlu'nun birkaç kadınla aynı masada oturduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşıma ise şu not düşüldü;