İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, kırmızı halıda zabıtaları selamladı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel'in kırmızıda halıda zabıtları selamlaması sosyal medyada gündem oldu.

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DHA

14 ve 28 Mayıs seçimleri, CHP kanadına iyi gelmedi...

Cumhurbaşkanlığı adayı olan ancak yenilgiler sonrası CHP'de değişim rüzgarlarının esmesine neden olan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğundan oldu.

Uzun zamandır CHP Genel Başkanı olarak görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yerini Özgür Özel'e bıraktı.

CHP yeni döneme adapte olmaya çalışırken, Özgür Özel'e ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik ediyor.

Birlikte deprem bölgesine ve açılışlara giden ikili için, "eş başkanlar" yakıştırılması yapılıyor.

"Kukla...."

Hal böyle olunca Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde hareket etmeye başladı. Hakkında ise "Kukla Genel Başkan" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İmamoğlu'na "resmi" ziyaret

Özel, parti meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan aday gösterme kararının ardından İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik ve partililer eşlik etti. Özel ve İmamoğlu, gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu'ndan Özel'e zabıtalı hazırlık

Toplantıya geçmeden önce ise Özel'e resmi tören yapıldı.

Kırmızı halı üzerinde yürüyüp zabıtaları selamlayan Özel, belediye binasına giriş yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)