Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamalarına tepki için Mardin'e gitti.

Burada Ahmet Türk ile buluşan İmamoğlu için büyük bir hazırlık yapıldı. İmamoğlu, havalimanına inişinin ardından büyük bir konvoyla karşılanıp, Ahmet Türk'ün konağına kadar eşlik edildi.

42 OĞLAK KESİLDİ

Hazırlıklar bununla bitmedi. Türk'ün tarihi konağı Kasrı Kanca Konağı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında 42 oğlak kesildi.

Kesilen oğlaklarla tam 600 kişilik ziyafet hazırlandı. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

TAŞ KAPI İMAMOĞLU'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tarihi konaktaki kalın taş kapı, İmamoğlu'nun dikkatini çekti. İBB Başkanı, kapı girişinde bulunan taş kapıyla ilgili "Bayağı bir taş kapı yani." ifadelerini kullandı.