İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU'NU AVUKATI GÖZALTINA ALINDI

Özer paylaşımında "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür" ifadelerini kullandı.

"DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN"

Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın."