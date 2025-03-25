İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı: Gözler yargı sürecinde

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı gün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen isim oldu.

İmamoğlu’nun adaylık durumu, yargı sürecinin gidişatına bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

Eğer İmamoğlu, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tutuklandığı dosyadan hüküm giyerse, adaylık hakkı elinden alınacak.

Ancak, yargılama süreci tamamlanmaz ise adaylık önünde bir engel bulunmuyor.

2018 SEÇİM ÖRNEĞİ

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde benzer bir durum yaşanmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılanırken henüz hüküm giymediği için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmişti.

DİPLOMA MESELESİ

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olan tek durum, hüküm giymek değil.

İstanbul Üniversitesi'nin, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı da büyük bir engel teşkil ediyor.

Bu kararın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi gerekiyor.

Çünkü Anayasa'nın 101. maddesinde, "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir." ifadesi yer alıyor.

Eğer diploma kararı geçerliliğini korur veya yürütmesi durdurulmazsa İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olamayacak ve adaylığı da mümkün olmayacak.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İmamoğlu'nun adaylığını engelleyen bir diğer durum ise Anayasa'nın 76. maddesi.

Bu madde, yolsuzluk iddiasıyla hüküm giymiş kişilerin Cumhurbaşkanı ve milletvekili olmasını engelliyor.

Ancak İmamoğlu, bu suçtan hüküm giyse bile mahkeme kararıyla memnu (yasaklanmış) hakları iade edilebilir.

SİYASİ YASAK KARARI

Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla görülen davada, 14 Aralık 2022 tarihinde 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla birlikte siyasi yasak uygulanmıştı.

Ancak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde bekleyen dosyada henüz bir karar verilmedi.

İHALE DAVASI

Ayrıca, İmamoğlu hakkında 2023 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında düzenlenen bir ihale ile ilgili de dava var.

İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan'da görülecek.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler de yargı sürecine dahil oldu.

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak olan İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dava, 11 Nisan'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Gözler, İmamoğlu'nun yargı sürecindeki gelişmelerde ve atacağı adımlarda olacak.