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    İmamoğlu'nun denediği araçta kalabalık krizi

    İmamoğlu'nun denediği araçta kalabalık krizi

    Ekrem İmamoğlu'nun test ettiği Çin malı elektrikli araca binmek isteyenler, "araç çekmez" denilerek dışarıda bırakıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.06.2020 - 14:00
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    İmamoğlu'nun denediği araçta kalabalık krizi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atlı faytonlar yerine Adalar'a getirilen Çin malı elektrikli araçlara bindi.

    İmamoğlu ile aynı araca binmek isteyenler aracın çekmeyeceği söylenerek indirildi.

    Bu sırada yapılan uyarılar, canlı yayına yansıdı.

    BAŞKA KİMSEYİ ALMAYIN, ÇEKMEZ

    Araca binmek isteyenlere, "İyi Parti ilçe başkanını da alalım, tamam. Başka kimseyi almayın. Araç çekmez çünkü. Kaç kişi olduk?" uyarısı yapıldı.

    İmamoğlu'nun denediği araçta kalabalık krizi VİDEO

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