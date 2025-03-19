İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basınında gündem oldu

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İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

Kararın, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle alındığı bildirildi.

REUTERS: MUHALEFETE DARBE

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline yönelik karar dünya basınında geniş yer buldu.

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, İmamoğlu hakkında verilen kararı "muhalefete darbe" olarak niteledi.

Haber, "Türkiye'deki üniversite muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti" başlığıyla duyuruldu.

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AP: SİYASİ AMAÇLI HAREKET

ABD merkezli uluslararası haber ajansı AP ise, haberi Reuters ile benzer şekilde servis ederek, "Bir üniversite, İmamoğlu'nun diplomasını bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışında aday olmasını engellemek için siyasi amaçlı olarak algılanan bir hareketle iptal etti" ifadelerini kullandı.

BLOOMBERG: ADAYLIK İŞİ ZORA GİRDİ

Yine ABD merkezli basın kuruluşlarından olan Bloomberg, İmamoğlu'nu pazar günü adaylığını açıklayacağını hatırlatarak, "Ancak Cumhurbaşkanlığı makamı için zorunlu bir şart olan üniversite diplomasının iptal edilmesi, İmamoğlu’nun yarışa katılmasını engelleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Haberin devamında, "Hukuki itirazda bulunması bekleniyor ancak itiraz sürecinin Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzayabileceği ve davanın çözülmesinin yıllar sürebileceği belirtiliyor. Türkiye’de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılında yapılacak" bilgisi verildi.

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUMA ŞANSINI ELİNDEN ALABİLİR"

France 24'ün uluslararası haber ajansı AFP'den aldığı ve "Türkiye'deki üniversite Erdoğan'ın rakibinin üniversite diplomasını iptal etti" başlığıyla duyurduğu haberinde ise, "Bu karar, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı gibi yükseköğrenim gerektiren bir makam için meydan okuma şansını elinden alabilir" denildi.

“ERDOĞAN'IN RAKİBİNE ENGEL”

ABD merkezli Associated Press (AP), haberi “Erdoğan’ın kilit rakibinin diploması, Türkiye’deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi” başlığıyla duyurdu.

AP, İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını, 1990’daki okul değişikliğindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal ettiğini belirtti.

Haberin devamında, bu kararın siyasi amaçlı olarak görüldüğünü ve Türkiye’de muhalefete yönelik baskının arttığı bir dönemde alındığını vurguladı.