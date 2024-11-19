İmamoğlu'nun kampanyacısı Necati Özkan'dan Mansur Yavaş'a 'vizyon' göndermesi

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CHP'de adaylık kavgası büyüyor...

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gizli savaş başladı.

2028 genel seçimleri için her muhalefet figürü şimdiden stratejisini belirginleştirmeye başlarken bu kapsamda CHP içindeki kavga, yıllar öncesinden belirgin bir hal almaya başladı.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ KAVGAYA DAHİL OLDU

Bu siyasi çekişmelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi de katıldı.

'İBB Hizmetleri Memnuniyet Araştırması' panelinde konuşmacı olarak yer alan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü ve siyaset iletişimi uzmanı Necati Özkan, adaylık konusunda dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI SAĞLAMALIYIZ"

Özkan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını hep beraber sağlamalıyız." dedi.

'ROCKSTAR' OLARAK TANIMLADI

Ekrem İmamoğlu'nu bir "rockstar" olarak tanımlayan ve "çok özel biri olduğunu" söyleyen Özkan, "Bütün bunları yapan Ekrem Bey. Olası bir seçimde Ekrem Bey aday olmalı." diye konuştu.

YAVAŞ'A VİZYON GÖNDERMESİ

Adaylık için başkan bir alternatif olmadığını da savunan Özkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da vizyon göndermesi yaptı.

Necati Özkan, adaylık tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Elbette başka belediye başkanları da var Mansur Bey gibi, başka isimler de var… Ama bu ülkeyi kim yönetebilir, kimin vizyonu var, bu ülkeyi buradan ileriye kim götürebilir diye baktığınız zaman başka birisi yok. 41 yıldır iletişimin içindeyim ve siyasetle ilgileniyorum. Ekrem Bey çok özel bir adam. Ekrem Bey’in ilk seçim belediyesini Beylikdüzü’nde yaptık ve kazandık, o zaman da rockstardı bugün de rockstar.

"YEREL SEÇİMLERİ İMAMOĞLU KAZANDIRDI"

Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'nin ülke genelinde birinci parti olmasının Ekrem İmamoğlu sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Özkan, İmamoğlu'nun CHP içindeki "değişimin ilk adımlarını" da attığını savundu.

Özkan, "29 Mayıs sabahı değişim videosuyla ortaya çıkan kimdi? Kim başlattı CHP içinde değişimi? Elbette İmamoğlu’na bağlayacağız. Kim yaptı bunları? Kılıçdaroğlu mu, Devlet Bahçeli mi ya da ben mi yaptım?" dedi.

"EKREM BEY'İN GÜCÜNE GÜÇ KATARLAR"

'Ahmak davasına' ilişkin soruya ise Özkan, Ekrem İmamoğlu hakkında çıkabilecek olası bir siyasi yasak veya benzeri bir kararın "İmamoğlu'nun gücüne güç katacağını" söyledi.

"CEZA VERSİNLER DİYE HER GÜN DUA EDİYORUM"

Özkan, 'ahmak' davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: