İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan Murat Ongun'un yardımcısı yurt dışına kaçtı

Haber Merkezi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..

Gözaltına alınan isimlerden İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da yer aldı..

Ongun'un ekibinde yer alan bazı isimlerin ise yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

YARDIMCISI YURT DIŞINA KAÇTI

Bunlardan biri de Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı..

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçan Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.

OPERASYONDAN BİR GÜN SONRA İPSALA'DAN KAÇARAK ABD'YE GİTTİ

4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.

Ongun'un sağ kolu olarak bilinen ve Medya A.Ş.’de 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' işlemlerinde adı geçen Emrah Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala'dan yurt dışına kaçtığı buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

Bağdatlı'nın 5 Mart 2025'te aracıyla İpsala'dan çıkış yaptığı, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve yumuşak karın olduğu için bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı ifade ediliyor.

İBB İŞTİRAKİ ŞİRKETLERDEN ONLARCA İHALE BAĞLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağladığı öğrenildi.

Bu ihalelerin Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına ihale edidiği ve bu kişilere bağlı şirketlerin çoğu aynı adrese kayıtlı ve aynı ihalelere fiyat teklifi yapıldığı ortaya çıktı..

ONGUN'UN KOMŞUSU

Öte yandan Bağdatlı, Ongun'un Acarkent'ten komşusu.

İkilinin 'Crispi' isimli bir ata ortak olduğu, haberlerin basına yansıması sonrası Ongun'un atı bir jokeye devrettiği biliniyor.

İLGİLİ HABER Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun emniyete getirildi