IMEI'de yeni dönem: Telefoncularda IMEI kopyalama devri bitti

Haber Merkezi

Yurtdışından alınan telefonlarda IMEI kayıt ücretini ödemek istemeyen vatandaşlar telefonlarını bir yıl kayıt ettirmeden kullanıyorlardı.

Bir yılın sonunda ise ya vatandaşlar kayıt yaptırıyordu ya da telefoncuların kapısını çalıp ya IMEI klonlatıyorlardı, ya da kırdırma işlemi yaptırıyorlardı.

TARİH OLDU

Yurt dışından alınan telefonlarda IMEI kayıt ücretini ödemeden kaçak yolla kullanılan ve halk arasında "IMEI kırdırma-klonlama" olarak bilinen yöntem artık tarih oldu.

Geçen yıl ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü.

TELEFONLAR KAPANMAYA BAŞLADI

Bir yılın dolmasının ardından bu yolla kullanılan telefonlar da birer birer kapanmaya başladı.

Telefoncular, "Herhangi bir sorun yaşanmaz" garantisi verdiği için kişilerle karşı karşıya kalırken, artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor.

Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor.

"ZOR DURUMDA KALDIK"

Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık" dedi.

10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, "Telefonu aldığınızda çift SIM ile 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için bu klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin TL ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2.500 TL ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik. Böyle bir risk olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, yüzde 45 artışla 2025 yılı itibarıyla 45.953 TL olacağı belirtiliyor.

Yakın zamanda 500 TL'ye çıkan yurtdışı çıkış harcının da 720 TL olması bekleniyor.

2024 başından itibaren yeni kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlenmişti.

IMEI KLONLAMA NEDİR?

Eski telefonların IMEI'sinin yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılmasına IMEI klonlama ya da IMEI'i kırdırma deniliyor.

Yasal olmayan bu işleme karşı geçen yıl ekim ayında yeni bir kanun çıkartıldı.

12 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'le yeni düzenleme hayata geçti.

Buna göre yönetmelikte yer alan, "Kesintisiz yedi yıl" ibaresi, "Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.