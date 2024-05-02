IMF: Türkiye doğru yolda, enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, Türkiye'nin ekonomide atılan adımlarla para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol katettiğini söyledi. Walsh ayrıca Türkiye'de enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde ekonomide bir dizi değişime gidildi.

Para politikasında sıkılaştırma adımları ve finansal reformlarla yeni bir sürecin kapısı aralandı.

Bakan Şimşek, dünyanın dört bir yanında buluştuğu yatırımcılarla Türkiye'nin ekonomideki hedeflerini anlatırken IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ekonomide uzun bir yol kat edildi: Türkiye övgüyü hak ediyor

Walsh, Türkiye'nin ekonomide uzun bir yol katettiğini, faiz oranlarını bu kadar yükselterek, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiği için büyük övgüyü hak ettiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Walsh, bu yıl sonu için enflasyon tahminlerinin TCMB'nin biraz üzerinde olduğunu ancak önemli olanın, Türkiye'de enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceği konusunda hemfikir olmaları olduğunu belirtti.

"Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine hemfikiriz"

Walsh, “TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz. ” şeklinde konuştu.

Ekonomim'den Elif Karaca'nın haberine göre; TCMB’nin enflasyonu düşürmek ve finans sektörünü serbestleştirmeye devam etmek için çalıştığını, ancak sürecin karmaşık olduğunu belirten Walsh, atılan adımların etkisini görmenin biraz zaman aldığını belirtti.

"Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor"

Bahar Toplantıları’nda Türkiye'ye ilgi duyan birçok yatırımcıyla konuştuklarını belirten Walsh, “Duyduğum mesaj şuydu: Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor. ” ifadesini kullandı.

Walsh, Gita Gopinathın paylaşımındaki görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirterek, “Ben de o toplantıdaydım. Orada bir program konuşmadık, IMF’den herhangi bir kredi düzenlemesine ilgi olduğunu gösteren hiçbir işaret almadık. Politikalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, hepsi bu. ” dedi.