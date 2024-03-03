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İmralı Adası açıklarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İmralı Adası açıklarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Batuhan A gemisinin kayıp mürettebatı için çalışmalarına 18. günde devam eden Sahil Güvenlik ekipleri İmralı açıklarında cansız bedenine ulaştıkları 1 kişiyi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü