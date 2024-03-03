İmralı Adası açıklarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İmralı Adası'nın açıklarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 18'inci gününde sürüyor.
Kayıp mürettabat için aramalar sürüyor
Bursa ile Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki yapılan aramalar; 3 römorkör, uçak, helikopter, 84 araç, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı, dron kullanılarak arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aramalara devam eden ekipler İmralı Adası açıklarında su yüzeyinde bir cansız bedene ulaştı.
Kimlik tespiti için otopsi yapılacak
Denizden alınan cansız bedenin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilecek.
"İmralı Adası açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
Alınacak DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edileceğini ifade eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Arama çalışmalarının sürdürüldüğü İmralı Adası açıklarında ekiplerce bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Alınacak olan DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edilecek." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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