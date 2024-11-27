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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı, Türkiye'nin siyaset gündeminde.

Terör örgütü ele başının TBMM'de konuşarak, silah bıraktıklarını ilan etmesini talep eden Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında sözlerini yineledi:

22 Ekim 2024 tarihli grup toplantısından itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı ile DEM Grubu arasındaki yüz yüze temasın gecikmemeli olarak yapılmasını bekliyoruz.

Adalet Bakanlığı'nın DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruyu kabul ettiği iddia edilmiş, Ancak DEM Parti'den yalanlama gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından bir kulis bilgisi daha geldi.

"İMRALI İLE DEM GRUBU, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİR"

TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, TV 100'de Kübra Par’ın sunduğu Farklı Açılar programında, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan DEM ile İmralı arasındaki görüşme sürecine dair dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı.

Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: